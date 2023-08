È iniziata nel tardo pomeriggio di ieri l'avventura di Jesper Lindstrom con il Napoli. Il calciatore danese è atterrato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le ore 19. Ora è il momento delle fasi conclusive, infatti questa mattina è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche di rito, accompagnato dal dottor Canonico e dal responsabile dell'area scout, Maurizio Micheli. Ad accoglierlo qualche tifoso, tra cui il Club Napoli Ostia. Dopodiché sarà il momento della firma sul contratto con tanto di annuncio da parte della società, prima di partire direzione Napoli dove lo aspettano Rudi Garcia e i suoi nuovi compagni di squadra.







I DETTAGLI - Il Napoli ha chiuso in tempi brevi l'operazione per portare Lindstrom in azzurro. Infatti, dopo il no di Gabri Veiga, c'è stata l'accelerata e, dunque, la chiusura dell'affare. De Laurentiis pagherà un totale di 25 milioni di euro all'Eintracht Francoforte (5 milioni di prestito, 20 per per il riscatto). Il calciatore firmerà un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione.