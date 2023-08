Ci siamo, Jesper Lindstrom è pronto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. In panchina per tutta la gara di ieri della sua ormai ex squadra, l'Eintracht Francoforte, aspettava solo l'ok per partire direzione Italia. Detto, fatto e Lindstrom è atterrato poco dopo le ore 19 all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, accolto da qualche tifoso, in particolare dal Club Napoli Ostia. Domani mattina il calciatore danese si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, poi la firma sul contratto. Dopodiché il viaggio verso Napoli, dove incontrerà Garcia e i nuovi compagni che torneranno ad allenarsi proprio domani (in seguito al successo contro il Frosinone).



I DETTAGLI - Sembrava potesse essere un'operazione legata esclusivamente all'uscita di Lozano, ma Lindstrom arriva a prescindere dal futuro del Chucky che sembra comunque destinato a salutare in questi ultimi giorni di mercato (oppure a gennaio). Il classe 2000 sarà una risorsa in più per il reparto offensivo del Napoli che ha trovato l'accordo con l'Eintracht su una base di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per lui un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.