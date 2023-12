L'avventura italiana di Jesper Lindstrøm a Napoli fatica a decollare; la società sta facendo delle valutazione per decidere come gestire il futuro del giocatore, soprattutto in vista dell'estate. Al momento infatti non sembrano esserci segnali di un possibile addio a metà stagione, ma se il rendimento del ragazzo non dovesse cambiare si potrebbe valutare seriamente l'addio dopo una sola stagione.