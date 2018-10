Una sfida di grande fascino, un confronto tra grandi allenatori: da una parte Ancelotti, dall'altra Klopp. E poi la difesa del Napoli alla prova dell'attacco delle meraviglie del Liverpool, uno dei reparti offensivi più pericolosi di tutta Europa. Senza dimenticare, la possibile rivincita dell'amichevole estiva disputata a Dublino, nella quale i Reds si imposero con un sonoro 5-0. Ma Napoli-Liverpool è soprattutto già un esame da non fallire per la squadra italiana, reduce dal deludente pareggio sul campo della Stella Rossa e costretta a cogliere un risultato importante per non consentire agli inglesi e al Paris Saint Germain di prendere da subito un margine incolmabile nel girone C di Champions League.



Ecco alcune statistiche interessanti sul match di stasera fornite da Opta:



Terza sfida tra Napoli e Liverpool in competizioni europee: i due precedenti risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2010-11. Nell’ultimo incrocio in gare ufficiali tra queste due squadre, nel novembre 2010, il Liverpool ha vinto 3-1 ad Anfield, grazie a una tripletta di Steven Gerrard. L’unico precedente a Napoli, nell’ottobre 2010, è terminato a reti inviolate.



Il Napoli ha vinto soltanto due volte nelle ultime nove partite di Champions League (1N, 6P): entrambe al San Paolo. Il Liverpool ha perso soltanto una delle sei trasferte giocate nella scorsa stagione di Champions League (3V, 2N), segnando ben 20 reti nel parziale; l’unica squadra ad avere realizzato così tanti gol (20), lontano da casa, in una singola edizione di CL, è stata il Real Madrid nel 2013-14. Il Napoli non ha trovato il gol nell’ultima sfida contro la Stella Rossa; è soltanto la terza volta che i partenopei restano a secco nelle 29 partite giocate nella moderna Champions League.



Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, non ha mai perso nei quattro confronti contro il Liverpool in Champions League (3V, 1N); tuttavia, l’unica sfida chiusa in parità è stata la finale del 2005, quando i Reds, sotto per 3-0 con il Milan al termine del primo tempo, rimontarono per poi conquistare, ai rigori, il titolo per la quinta volta.

Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp si sono affrontati una sola volta in Champions League, nei quarti di finali del 2013-14, quando il Real Madrid, guidato dall’attuale tecnico del Napoli, eliminò il Borussia Dortmund dalla competizione (tre gol fatti e due subiti tra andata e ritorno).



Roberto Firmino ha preso parte attiva a 18 gol (11 reti e sette assist) in soltanto 14 presenze in Champions League con la maglia del Liverpool. Dries Mertens ha partecipato attivamente a nove (sei reti e tre assist) degli ultimi 14 gol segnati dal Napoli, in Champions League, al San Paolo.

L’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha messo lo zampino in tre gol (una rete e due assist) nelle ultime due partite ufficiali giocate contro il Napoli, quando militava in Serie A con la maglia della Roma.