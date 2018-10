Antonio De Iesu, Questore di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi arrivano i primi 150 tifosi inglesi, domani ne arriverà un altro migliaio e un altro ancora mercoledì. Non possiamo ovviamente presidiare ogni albergo della città, ma vigileremo sui luoghi della movida dove i tifosi passeranno qualche ora di svago, è una delle nostre priorità. Alcool? Sarebbe dannoso un divieto per tutta la città, verificheremo se sarà opportuno in alcune zone sensibili. Conflitti con i tifosi inglesi in passato? Non mi risulta, credo più che i problemi dei napoletani a Liverpool furono con la polizia”