Lo afferma La Gazzetta dello Sport, c'è l'accordo Giuntoli-Llorente per portare l'attaccante al Napoli: "È stata già trovata una prima intesa sulle condizioni contrattuali. Llorente ha rivisto quella che è stata la sua richiesta iniziale di 4 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, accettando l’offerta del Napoli che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. L’unica perplessità è legata all’età del giocatore che ha già compiuto 34 anni. Il suo arrivo, comunque, è legato alla decisione di Icardi. Se l’attaccante argentino ribadirà il suo no, allora Llorente sarà l’alternativa a Arek Milik che gode della fiducia di Carlo Ancelotti"