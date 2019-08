Come racconta il Corriere dello Sport, oggi si può sbloccare la trattativa tra il Napoli e Fernando Llorente: "Il management del centravanti atterrerà a Capodichino, per spostarsi poi in direzione Castel Volturno: manca solo l’ultimo sì, perché altri ne sono stati detti, ed è inevitabilmente legato alla volontà di Icardi, ormai appurata, ma che induce comunque a temporeggiare un attimo.

Giuntoli ha avuto modo di parlare con Jesus, il fratello del centravanti che funge da procuratore, una decina di giorni fa, poi l’ha fatto ancora giovedì scorso e infine, sabato, proprio alla vigilia di Fiorentina-Napoli, trovandosi a Firenze: non devono praticamente aggiungere altro a quanto pattuito, un biennale da due e mezzo a stagione"