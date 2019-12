Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato a margine dell'evento per la presentazione del calendario del club: "Siamo una squadra forte e lo dimostreremo. Tutti possiamo dare di più. Siamo concentrati sulla partita di sabato. A Napoli sono felicissimo".



SU GATTUSO - "Stiamo vivendo una situazione particolare e delicata e vogliamo riprenderci al più presto. Gattuso ci sta dando tanta carica, è arrivato con tanta voglie e determinazione. Questo è importantissimo per noi perché vogliamo dimostrare il nostro reale valore al più presto, già partendo da sabato contro il Parma".



SUL CALENDARIO - "Per me è stata la prima volta e devo dire che mi sono divertito tanto a scattare le foto. Durante il backstage ci siamo presi anche in giro e ci siamo fatti tantissime risate con i compagni. Questa esperienza è stata molto importante anche per il clima che ci è creato tra noi fuori dal campo".