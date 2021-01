Dopo la cessione dial Marsiglia ilcontinua a lavorare per sfoltire la rosa, considerando la presenza di qualche giocatore in esubero. I due vicini alla cessione già la scorsa estate sono, che oggi sono pronti per lasciare il club azzurro, non rientrando più nei piani di Gattuso.- Appena quattro mesi fa sembrava essere ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria. Non se n'è fatto più nulla ed è rimasto a Napoli come ultima alternativa. Llorente è anche riuscito a collezionare cinque presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana negli ultimi due mesi. Resta comunque un giocatore in uscita e dopo essere stato accostato alla Juventus su tutte ecco arrivare la destinazione definitiva., dove sostituirà Lasagna diretto al Verona. L'operazione prevede ilper farlo c'è stato bisogno didello spagnolo, dato che era in scadenza tra cinque mesi, come Milik. Il riscatto di Llorente con l'Udinese scatterà in base ad alcuni bonus e la cifra sarà di 500 mila euro che potrebbe finire così nelle casse del Napoli a fine stagione.- Il terzino francese la scorsa estate ha rifiutato il Parma, con la speranza di giocarsi le sue carte a Napoli. Così non è stato, è finito in fondo alle gerarchie di Gattuso ed è anche stato escluso dalla lista Europa League. Ora però c'è la possibilità di riscattarsi per Malcuit. Definito il suoChiusa la trattativa e l'ex Lille nei prossimi giorni si trasferirà a Firenze per iniziare la nuova avventura.