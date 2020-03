Fernando Llorente, attaccante del Napoli, in scadenza di contratto nel 2021, in estate può lasciare il Napoli. Col rinnovo di Mertens, che Gattuso vede come prima punta, e l’arrivo di Petagna, il navarro ha le valigie in mano. Su di lui, 35 anni, c’è sempre l’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku.