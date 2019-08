Il Tottenham accelera per Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino del Betis Siviglia seguito anche dal Napoli. Come scrive il Sun, sono pronti 60 milioni di euro per il club andaluso, con un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione per l'ex Paris Saint-Germain. Il Napoli stava lavorando sulla base di uno scambio con Milik, ma l'offerta degli Spurs sembra poter convincere il club spagnolo.