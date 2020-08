Il Napoli è al lavoro per sistemare il reparto arretrato. Tutto però al momento non si muove più di tanto dato che c'è la necessità di cedere e sfoltire anche un po' tutta la rosa. Nel frattempo si seguono diversi profili per la difesa. Tra questi c'è quello di Mykola Matvienko, difensore classe '96 attualmente in forza allo Shakhtar.



Secondo quanto riportato da Calcionapoli24.it, ad oggi lo Shakhtar Donetsk non sarebbe del tutto convinto di lasciarlo partire. Il club ucraino fa muro e lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. I 15 milioni che il Napoli potrebbe offrire non bastano, per lo Shakhtar l'offerta di partenza è di 20 milioni di euro.