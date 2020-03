I rapporti dei calciatori del Napoli sono molto particolari con il popolo partenopeo. Soprattutto quello di Mertens, che a Napoli ha trovato tanti amici, tra i quali Toto Sorbillo e Decibel Bellini. Quest'ultimo, speaker al San Paolo durante le partite del Napoli, ha parlato dell'attaccante belga ai microfoni di DAZN:



"È il mio fratello del Belgio. Quando mi sono trasferito, ho cambiato quartiere e sono andato a vivere in una zona vicina a dove abita lui, l'ho chiamato e lui era più napoletano di me: mi indicava le cose, dove andare a mangiare, dove andare a prendere la frutta, fare la spesa. Questo fa capire quanto sia napoletano. Il suo è stato per me il matrimonio più bello della storia. Ci siamo divertiti tantissimo, è stato un evento pazzesco in questo castello in Belgio, dove abbiamo cantato, ballato fino alle 7 del mattino. È uno dei ricordi più belli che porto con me. Una volta siamo andati di notte agli scavi di Ercolano. Eravamo con Inler, altri amici di Dries. È stato bello perché fa capire quanto sia interessato veramente alla storia di questa regione e quanto sia un ragazzo attento a tutto. Quando dici Dries, il pubblico risponde subito Mertens".