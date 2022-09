La vittoria di San Siro contro il Milan ha portato con sé anche qualche problema per il Napoli. Oltre all'infortunio alla caviglia dell'esterno romano, infatti, c'è stata anche apprensione per le condizioni di Rrahmani nel finale di gara.



Rrahmani ha risposto alla convocazione con il suo Kosovo, però nel match contro Cipro è uscito dopo un'ora di gioco non essendo al meglio delle condizioni fisiche. Nelle prossime ore il difensore verrà visitato dallo staff medico del Napoli e nel caso in cui fosse necessario riposo è già pronto Ostigard per una maglia da titolare contro il Torino. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.