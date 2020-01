Come riporta Il Mattino, sul fronte per Lobotka: "La giornata di ieri non è stata positiva, anzi ha registrato una piccola doccia fredda nella trattativa che è entrata nel vivo la vigilia di Natale. Gli agenti dello slovacco, in missione in Spagna, hanno provato a strappare l’ok a Carlos Mouriño, presidente del club galiziano, all’offerta napoletana di 18 milioni più bonus.

Ma, il Celta resta fermo sulla propria richiesta iniziale: 22 milioni di euro. E fa sapere di non voler concedere sconti. Il Napoli è visibilmente seccato: perché Pawel Zimonczyk e Branislav Jasurek, gli agenti dello slovacco, hanno sempre fatto intendere che a 18 milioni l’affare si sarebbe concluso. Il Napoli, quindi, dovrebbe alzare l’offerta.

Ma ci si trova davanti a un investimento importante in un momento di grande incertezza. In ogni caso, l’intesa con Lobotka è totale: contratto fino al giugno 2024 a circa 2 milioni di euro all’anno. Di certo, De Laurentiis non intende perdere troppo tempo. Se non arriverà il sì del Celta entro due o tre giorni, cambierà obiettivo. Ma la volontà di Lobotka è chiara".