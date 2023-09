Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato a Forbes:



"Se valgo 40 milioni? Non lo so... mi valuterei cinque. Tuttavia, il proprietario mi inseguirebbe, ovviamente ha un'opinione diversa al riguardo. Il mercato è semplicemente così: i giocatori vengono venduti per 120 milioni, che, secondo me, sono già somme terribilmente elevate per un calciatore. Tiene conto anche se sei in nazionale, se hai giocato il Mondiale, la Champions League e così via. Ma non riesco a capire le somme enormi".



INGAGGIO AUMENTATO - "E' vero, ma Napoli mi piace molto. La gente lì è fantastica, ho giocato, non avevo motivo di pensare che non sarei voluto restare lì. Ci siamo seduti con il proprietario, abbiamo condiviso le nostre idee e abbastanza rapidamente – sorprendentemente – abbiamo trovato l'accordo. Sono molto soddisfatto".