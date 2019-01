Nonostante ci sia prima da capire quali saranno le mosse del Napoli durante l'attuale sessione di mercato, Ancelotti preferisce guardare al futuro e soprattutto all'Olanda. E' da quelle parti, infatti, che gioca Hirving Lozano, talentuoso attaccante del PSV, che piace non poco agli azzurri, al punto da tentare l'assalto di mercato quanto prima. Stando da quanto riportato dall'emittente campana Radio CRC, il club olandese ha formulato una richiesta da 40 milioni di euro per il messicano, mentre il Napoli è fermo intorno ai 25. Una distanza economica forte, ma non impossibile da livellare: De Laurentiis è intenzionato ad accontentare le richieste del proprio allenatore e presto potrebbe esserci un incontro tra il patron azzurro e l'agente di Lozano, Mino Raiola.