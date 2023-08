Situazione precaria ormai da tempo quella di Hirving Lozano. Il contratto del messicano è in scadenza, non previsto alcun rinnovo ma non è finito in tribuna come ipotizzato nell'ultimo mese. Si parla comunque di addio, di cessione. C'era il Los Angeles FC, ma il mercato americano è già chiuso da tre settimane. Una situazione che potrebbe ripresentarsi a gennaio e nel frattempo l'Al-Ahli non molla la presa. Il club arabo dopo aver visto sfumato l'acquisto di Zielinski vorrebbe il Chucky. C'è ancora tempo da qui alla fine del mercato.