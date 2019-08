Messaggi diretti e criptati, flirt malcelato da entrambe le parti:. I segnali sono molteplici, e portano tutti nella stessa direzione. Carlo Ancelotti ha fatto il nome del Chucky da tempo, lo ha evidenziato alle alte sfere azzurre, lo vuole per impreziosire di qualità e soluzioni il suo reparto offensivo. I contatti vanno avanti da settimane, come lo stesso De Laurentiis, da Miami, ha sottolineato: “Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente cosa fare. Può essere un buon acquisto per il Napoli, è giovane, mi piace”.Una dichiarazione d’amore che conferma un interesse più vivo che mai, ma non basta per definire l’affare. Ci sono ancora diverse situazioni da risolvere. Innanzitutto, diluito in 2 o 3 anni, magari aumentando la parte fissa da corrispondere al PSV, o aggiungendo alcuni bonus., la trattativa prosegue ma, dopo i problemi avuti con Raiola nell’affare Manolas, il Napoli avanza con circospezione, attento a non fare passi falsi. Lozano in Messico è un’icona, con tanti seguaci e conseguenti sponsor: non sarà facile trovare un’intesa totale con i paletti imposti da De Laurentiis, ma il Napoli lavora con ottimismo per chiudere nel più breve tempo possibile.Intanto, arrivano più segnali di apertura, che fanno ben sperare i tifosi partenopei.. Il PSV non vuole correre rischi inutili, preservando il giocatore da infortuni pericolosi., opera di un artigiano napoletano, il maestro Di Virgilio. Segnali di fumo azzurro: lavori in corso…