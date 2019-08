Il corteggiamento è finito, siamo già allo step successivo: Ilè ormai ad un passo da Hirving, talento messicano seguito da diversi mesi dal ds Giuntoli, su precisa indicazione di CarloDomenica sera, come raccontato da calciomercato.com ( QUI ), lo sbarco di Mino Raiola all’aeroporto di Capodichino. Poi subito all’Hotel Vesuvio, per l’atteso incontro con De Laurentiis e Giuntoli, andato avanti fino alla tarda mattinata di ieri. Ore di dialoghi che hanno ulteriormente avvicinato le parti: risolti praticamente tutti i nodi relativi ai diritti d’immagine del classe ’95, vera e propria star in Messico., divenendo così il terzo giocatore per stipendio nella rosa a disposizione di Ancelotti, alle spalle di Koulibaly (6 milioni) e Insigne (4,6).Il club olandese ha sempre ribadito di pretendere il pagamento integrale della clausola rescissoria, senza deroghe o sconti di sorta. Per questo,Un pagamento completo, seppur dilazionato: così De Laurentiis ha dato l’ok alla proposta, che soddisfa le richieste dei tulipani.supera, con i suoi 42 milioni, Gonzalo Higuain (39), Kostas Manolas (36) e Arkadiusz Milik (35).