La mattinata di ieri si è aperta con una notizia inaspettata in casa Napoli: Gattuso lunedì ha cacciato Lozano dall'allenamento. Il giocatore è apparso svogliato e poco coinvolto durante la sessione.



Ieri l'allenatore del Napoli ha ribadito il suo concetto: "Chi è stanco, chi non è lucido di testa, è meglio che resti nello spogliatoio". Ma a quanto pare con Lozano non ci sarà alcun tipo di problema. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un colloquio chiarificatore tra Gattuso e il giocatore che così questa sera sarà in panchina.