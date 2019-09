Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Ecco alcuni passaggi:



I gol al debutto da tradizione

«Segno sempre al debutto, mi è capitato dovunque. Il gol alla Juve è stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi».



La volevano anche Milan e Psg.

«Ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti e mi ha colpito la bellezza della città. Ho preso casa a Posillipo, vicino a quella di Insigne».



È un Napoli maturo per vincere?

«Dipende da noi, manca poco: dovremo lavorare duro. Avevo visto giocare i miei compagni solo in tv, ma da vicino li apprezzo ancora di più».



Maradona a Napoli è ancora un idolo, quello di Lozano invece chi è?

«Prendo Maradona anche io, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo. Ma l’ho studiato alla tv e so che Diego è stato un fenomeno. È normale che a Napoli lo adorino ancora, proverò a prenderlo come modello».



Il suo hobby è il teatro?

«Confermo. So che a Napoli c’è il San Carlo, uno dei più belli del mondo. Appena possibile ci andrò».



I suoi colleghi amano i tatuaggi. Lei invece non ne ha nemmeno uno.

«Aspetto l’occasione giusta, se il Napoli vince lo scudetto lo faccio».