Un rendimento non proprio soddisfacente quello del messicano in questi quattro anni con la maglia azzurra. Soprattutto nell'ultima stagione, quando con il Napoli campione d'Italia lui ha realizzato solo 4 gol tra campionato e Champions. Il suo contratto scadrà tra un anno, il prossimo 30 giugno 2024 e- Di soluzioni ad oggi sembrano esserci. Su tutte l'opzione, dove più di un club è disposto ad offrire 10 milioni di euro a stagione al calciatore. C'è anche l'idea di un ritorno in Messico, ilè pronto ad accoglierlo. Il Napoli chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, matant'è che ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia da gioco del Napoli si è anche detto disposto a lasciare ai margini i calciatori in scadenza che non hanno preso delle decisioni: "Però quando per un anno non avrete giocato forse le vostre azioni varranno di meno, forse l'ambizione di giocare per una squadra del livello del Napoli non si manifesterà. Allora guardandovi allo specchio direte: sono stato un povero stupido". E poi ancora, a ESPN: "Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove". Un modo per spingere gli agenti di Lozano a trovare quanto prima una nuova destinazione. Altrimenti, quando il polacco nel 2021 iniziò la stagione fuori rosa e fuori dal progetto tecnico,