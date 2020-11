Hirving Lozano ha rilasciato un'intervista a TV Azteca Deportes, rete televisiva messicana. Queste le parole dell'attaccante del Napoli:



GATTUSO - "È molto diretto, ha un suo modo di essere e quando si arrabbia diventa un orco. Però senza dubbio è una brava persona. Dopo l'esperienza dell'anno scorso penso di aver capito come rapportarmi con lui. Da lui bisogna imparare il più possibile".



L'ANNO SCORSO - "È stato un anno molto duro. Non nascondo che molte volte ho detto a mia moglie 'Cosa ci facciamo qui?'. Grazie a lei e a Dio siamo riusciti a superare le difficoltà. Anche per mia figlia è stato difficile non conoscendo la lingua. In futuro ricorderemo questo come un ostacolo superato. Parlare con Gattuso ha cambiato tanto. Lo scorso anno dai miei compagni di squadra ho imparato tanto e oggi mi sento un giocatore molto più completo e maturo".



FUTURO - "Da quando ero al PSV volevo misurarmi con un campionato più importante. Il calcio italiano è difficile, ma mi piace. Per il futuro non si può sapere cosa accadrà, ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, per dirne uno il Barcellona".