In casa Napoli ben quattordici i giocatori sono stati impegnati con le rispettive Nazionali in questa settimana di sosta con il club. Spalletti ha potuto lavorare poco con alcuni giocatori chiave ma pian piano li sta ritrovando in vista delle prossime gare.



Tutti i calciatori del Napoli sono ormai rientrati a Castel Volturno. Mancano solo Kim e Lozano, che avranno a disposizione poco tempo per prepararsi in vista del match contro il Torino di sabato. I due, infatti, sono attesi tra oggi e domani.