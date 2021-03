Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo concessi da parte di Gattuso. Seduta mattutina per la squadra. Questo il report con gli ultimi aggiornamenti riguardo le condizioni di Lozano e Manolas (indisponibili contro il Milan) e Lobotka, che oggi non si è allenato:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill a stazioni e lavoro aerobico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla a tema e partita a campo ridotto. Lozano e Manolas hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite.