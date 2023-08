Hirving Lozano vuole lasciare il Napoli. Ormai la decisione è stata presa, il messicano ha chiesto di partire e non intende cambiare idea. Una malumore manifestato a inizio estate, con la scelta di non rinnovare di due anni il contratto in scadenza nel 2024, con la riduzione dell'ingaggio da 4,5 a 2,5 milioni, che poche ore prima della sfida contro il Frosinone è diventato una frattura insanabile. I suoi agenti hanno fatto recapitare una richiesta ufficiale di cessione, che De Laurentiis non ha gradito. Costringendo Rudi Garcia a lasciarlo fuori dall'undici iniziale.



FUTURO IN BILICO - Salvo soprese Lozano lascerà Napoli, non è detto che lo faccia entro l'1 settembre. Con la chiusura della finestra estiva nella Major League Soccer, difficile pensare che possa restare fermo qualche mese e aspettare, a questo punto a inizio 2024, il Los Angeles Fc, con il quale c'è stata una trattativa. Resta in piedi, per questo motivo, l'ipotesi araba, con l'Al Alhi in pole. E quello che spera anche il Napoli, che conta di incassare dalla sua cessione circa 20 milioni di euro. Il mercato in Arabia chiude il 7 settembre, sei giorni dopo quello italiano.