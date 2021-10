Il Napoli di questo inizio campionato vince, convince e diverte tanto. Solo tre i gol subiti fin qui e ben diciotto le reti messe a segno, quasi tre a partita. La macchina azzurra sembra funzionare benissimo, il potenziale offensivo è importante nonostante all'appello manchi un certo Mertens, che è il giocatore più prolifico nella storia del Napoli. Si aspetta il recupero del belga e intanto Spalletti si gode il pieno recupero di un altro giocatore chiave,- Il messicano ha avuto parecchie difficoltà in questo inizio di stagione. Tutto è riconducibile al terribile infortunio di luglio in cui lui stesso ha dichiarato di aver rischiato di perdere l'occhio o addirittura la vita. Il peggio è ovviamente alle spalle, ci è voluto del tempo per ritrovare la condizione ottimale e infatti il primo mese di campionato per lui è stato di puro rodaggio.. Poi i due assist contro la Sampdoria e per concludere il gol importantissimo in trasferta contro la Fiorentina.- Lozano è tornato, si rivedono i suoi strappi, le sue accelerazioni devastanti e incide in ogni gara. In quest'ultima sosta è tornato a vestire la maglia del suo Messico risultando ancora decisivo.- Le decisioni da prendere per il tecnico di Certaldo non saranno affatto semplici., dato che Lozano la notte tra mercoledì e giovedì affronterà il suo ultimo impegno con il Messico contro El Salvador. Prima di venerdì, dunque, non farà il suo rientro a Castel Volturno. Presumibilmente entrerà nella ripresa contro i granata e dovrà farsi trovare ancor più pronto giovedì quando al Maradona arriverà il Legia Varsavia per la terza giornata di Europa League. Dopo la prima stagione di adattamento e la seconda condizionata dall'infortunio, questo potrà essere un anno importantissimo per Lozano. Il Chucky c'è: dalla grande paura di luglio alla voglia di infiammare Napoli.