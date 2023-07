Hirving Lozano ha un contratto in scadenza con il Napoli e De Laurentiis vuole risolvere quanto prima la questione. Lo ha detto direttamente e indirettamente, o sarà rinnovo al ribasso oppure è meglio che si trovi una nuova sistemazione. E adesso c'è anche il rischio che resti fuori rosa nel corso della prossima stagione, qualora non si dovesse trovare una soluzione. Il Mattino oggi racconta di una deadline fissata dal Napoli, perché se nel ritiro di Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto) non verrà risolta la questione allora rischierà di essere messo fuori squadra.