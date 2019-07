Secondo Il Mattino, si riapre la trattativa tra il Napoli ed il PSV per Lozano: "Perché nella serata di ieri il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli ha incontrato Mino Raiola per parlare (ancora una volta) di Lozano. Si tratta di un ritorno di fiamma e un ritorno alla carica per il messicano che fino a qualche settimana fa sembrava sparito dai radar azzurri. Ci sono ancora distanze tra domanda e offerta, ma la volontà di provare a chiudere la trattativa sembra esserci per davvero. L’incontro di ieri sera non è stato di certo risolutivo, ma è un semaforo verde per iniziare a procedere. L’accordo sarebbe sempre sui 4 milioni al giocatore (dovendo poi risolvere il problema dei diritti di immagine), mentre al Psv andrebbero circa 40 milioni gli stessi che portano la massima competizione europea".