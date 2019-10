Secondo la Gazzetta dello Sport: "Lozano rientrerà nel pomeriggio di oggi a Castel Volturno, dovrà verrà visitato dal medico sociale, Raffaele Canonico. L’attaccante, in ogni modo, non dovrebbe essere disponibile, sabato, per l’anticipo di campionato contro il Verona in programma al San Paolo. E’ molto più probabile che possa essere a disposizione per la gara di Champions League, a Salisburgo, mercoledì sera. Contro il Verona dovrebbero giocare Milik e Mertens in attacco, con Callejon e Insigne esterni nei quattro di centrocampo"