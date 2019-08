«Io l’anno prossimo voglio giocare in Champions: voglio farlo con i grandi e contro i grandi»: così ha ripetuto più volte Hirving Lozano, attaccante del PSV. Il Corriere dello Sport riporta le ultime: "Non potrà farlo con il Psv, che è uscito a sorpresa dalla doppia sfida con il Basilea ed ora ha introiti economici che sono evaporati e la consapevolezza del malessere di un calciatore attratto da quelle luci della ribalta: il Napoli ha riacceso le luci del san Paolo, è qui la Champions e dunque una tentazione in più per un attaccante che ad Ancelotti piace (e mica poco), che però ha un costo da cinquanta milioni di euro, o forse l’aveva, chissà. Però quel bagliore, quella colonna sonora, sono un richiamo irresistibile"