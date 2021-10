Hirving Lozano lo scorso 11 luglio ha subito un grave infortunio all'occhio. Il messicano è tornato sull'episodio raccontando diversi retroscena ai microfoni di ESPN:



"È stato un infortunio serio, grazie a Dio non ci sono state grosse conseguenze, ma ci sono andato vicino. Come hanno detto i dottori, sarei potuto restare paralizzato. O anche perdere un occhio perché si è aperto tutto l'occhio. È stato complicato e ho avuto paura. Fortunatamente mia moglie è stata con me per supportarmi. Dopo l'infortunio vedo la vita in modo diverso, ancor di più avendo dei figli. Come ho detto, più dottori mi hanno detto che avrei potuto perdere la vita. Così in queste situazioni hai paura perché lasceresti due bambini e una donna sola. Quindi per me è stato un bel colpo che mi ha fatto riflettere su molte cose".