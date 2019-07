Secondo Il Mattino: "Ancelotti, come detto, vuole anche Lozano. Ne hanno discusso, nel conclave di Montecarlo, Mino Raiola e Cristiano Giuntoli. L’accordo c’è: 4 milioni netti al ragazzo, c’è da chiedere uno sconto al PSV rispetto ai 50 milioni sparati dagli olandesi che, si sa, sanno far bene i mercanti. Gli spifferi monegaschi, però, anche in questo caso, sprizzano un forte ottimismo: si parla di chance vicine al 90% di vedere anche El Chucky alla corte di Carlo Ancelotti. Si continuerà a lavorare ai fianchi del club di Eindhoven per ottenere un miglioramento delle condizioni economiche, provando ad arrivare alle cifre complessivamente spese per James".