Hirving Lozano, attaccante del Napoli, parla dopo il pareggio con il Liverpool. Queste le parole riportate da gazzetta.it: "In alcune giocate io e i compagni non ci siamo capiti molto, ma è normale. Stiamo crescendo passo dopo passo, ci stiamo conoscendo e io già mi sento molto meglio. Stiamo facendo un grande girone di Champions League fino ad ora".



SULLE MULTE - "Siamo un gruppo molto unito. Siamo focalizzati sui nostri obiettivi e ora vogliamo ritrovare quella concentrazione anche in campionato. Proveremo a dare il nostro meglio, ma per farlo bisogna lavorare".