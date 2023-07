Hirving Lozano è al centro dei discorsi di mercato, con il suo contratto che scadrà tra poco meno di un anno. Il Napoli vuole capire quanto prima che ne sarà del suo futuro e intanto lo ritrova a Dimaro in questi giorni, ancora in fase di recupero dopo l'infortunio al ginocchio riportato lo scorso 7 maggio. Per questo motivo Lozano non prenderà parte alle due amichevoli del Napoli in Trentino, quella di giovedì 20 luglio contro l'Anaune Val di Non e quella di lunedì 24 luglio contro la Spal.