Un tesoretto per il Napoli dal calciomercato con le cessioni di chi non rientrerà nel progetto. Ecco cosa racconta il Corriere dello Sport: "Marko Rog è andato al Siviglia e rientrerà, come Roberto Inglese che ha fatto bene al Parma ed ha un suo mercato. E magari se il mercato darà consenso economico, sarà anche possibile regalarsi Hirving Lozano dal PSV Eindhoven"