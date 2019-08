Il Napoli è tornato alla carica per Hirvig Lozano. Secondo Il Mattino, De Laurentiis avrebbe già raggiunto l'accordo con il Psv sulla base di 42 milioni di euro e con l'attaccante messicano per il quale è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro all'anno. Manca ancora qualche dettaglio sui bonus e i diritti d'immagine, per i quale si potrebbe trovare l'intesa con il 50% del Napoli e l'altra metà del giocatore.