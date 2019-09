"Al Napoli ho trovato una famiglia". Parola di Hirving Lozano che, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Liverpool, ha concesso un'intervista a ESPN: "Sono molto felice di essere qui e giocare per il Napoli, è stato meraviglioso per me a livello sportivo e familiare, ci stiamo ambientando al meglio. Lo spogliatoio è come una famiglia, ragazzi fantastici. Parlo di più con gli spagnoli, ma anche con Mertens, Insigne, tutti. L'esordio al San Paolo? Mi avevano detto dell'atmosfera, è stato fantastico. Inizio? Buono, ma avevo fatto un solo allenamento dopo il viaggio. Con il Liverpool sarà una partita difficile, loro sono una grande squadra e campioni in carica: la viviamo al massimo, seguendo il mister".