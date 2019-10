La Gazzetta dello Sport dedica analizza il momento di Hirving Lozano: "Con le prime delusioni e prestazioni non all’altezza delle sue potenzialità. I soliti pessimisti co(s)mici lo hanno già definito una sorta di bidone. Ma a 24 anni il messicano ha già mostrato numeri importanti in carriera e ovviamente il passaggio dall’Olanda all'Italia non può essere semplicissimo. C’è un paragone che può aiutare e stimolare il messicano. Anche Dries Mertens arrivò nel 2013 con buone credenziali da Eindhoven e all’inizio il suo cammino in azzurro non fu dei più semplici. I 114 gol del belga, fra i tre migliori marcatori di sempre del Napoli, sono più che un augurio. E proprio Dries sta aiutando il più giovane compagno nell’inserimento. Ha cominciato dalle cose basilari: fargli gustare il caffè fatto dalla magica moka di Tommaso Starace, magazziniere e memoria storica del Napoli. Per poi passare ai consigli tattici"