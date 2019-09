Esordio con gol per Hirving Lozano, attaccante del Napoli. Intervenuto ai microfoni di TUDN, televisione messicana, il Chucky ha dichiarato: "Ronaldo si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti dopo il gol, dandomi il benvenuto in Italia. E' stato bello, è un giocatore spettacolare, di un'altra categoria".



SUL GOL ALL'ESORDIO - "Non faccio nulla di particolare, voglio sempre giocare, tutto viene in modo naturale. Metto impegno in tutte le partite, per questo ho segnato al debutto anche a Napoli. Voglio convincere l'allenatore".



SUL NAPOLI - "Sto imparando e mi sto adattando. Sta andando tutto bene, il mio obiettivo è lavorare e alzare il mio livello, imparando dai più esperti e da Ancelotti'.