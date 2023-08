Dopo quattro stagioni in azzurro Hirving Lozano è pronto a dire addio al Napoli. Alti e bassi nella sua esperienza ai piedi del Vesuvio, sicuramente porterà con sé la vittoria dello storico terzo scudetto. Aveva già salutato tutti i compagni di squadra a Castel Volturno, il Chucky era in attesa che l'affare si sbloccasse per fare il suo ritorno al PSV Eindhoven.



DOMANI IN OLANDA - Praticamente sul gong si riesce a chiudere l'operazione che porterà nelle casse del Napoli poco meno di 15 milioni di euro. Intesa trovata con il PSV, tutto risolto. Così come alcuni dettagli che erano da definire tra Napoli e lo stesso Lozano. Ci siamo, l'affare si è sbloccato a meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato. Domani il messicano sarà in Olanda per sottoporsi alle visite mediche. Nel frattempo scambio di documenti e poi la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente di nuovo al PSV.