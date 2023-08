Il Napoli è ancora al lavoro per blindare Victor Osimhen con un nuovo contratto fino a giugno 2027 da 7 milioni di euro netti all'anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis vuole fissare la clausola rescissoria ben oltre i 160 milioni di euro, mentre l'entourage dell'attaccante nigeriano la vorrebbe tra i 110 e i 120 milioni di euro.



Intanto in uscita c'è Hirving Lozano, in scadenza di contratto a giugno: il nazionale messicano non accetta di ridursi l'ingaggio (4,5 milioni di euro netti a stagione) per rinnovare. Su di lui c'è il Los Angeles FC di Chiellini.