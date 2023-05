Si attendeva che la società facesse il primo passo pubblicamente e così è stato, il presidente ha annunciato che l'ormai ex allenatore del Napoli ha chiesto di fermarsi, ha voluto prendersi un anno sabbatico. Conferme che arrivano dallo stesso tecnico di Certaldo: "A volte per amore ci si lascia.Non allenerò il Napoli o altre squadre. Nulla può farmi cambiare idea".SU LUIS ENRIQUE - Da qualche settimana è iniziata la ricerca del successore di Spalletti. De Laurentiis si guarda attentamente attorno econ un gioco di quelli che farebbero divertire il Maradona e che con il Barcellona ha già vinto la Champions (nuovo obiettivo prefissato dal presidente).è stata fatta per convincere l'ex ct della Spagna a sedersi sulla panchina del Napoli.- L'aspetto positivo è che da qualche mese Luis Enrique è senza squadra, quindi non bisognerebbe attendere neanche troppo. Se non fosse perche chiaramente stuzzicherebbe. Sullo sfondo anche l'ipotesi che lo stesso Luis Enrique possaDalla sua De Laurentiis è pronto aPer quanto riguarda l'aspetto economico potrebbe aiutare il Decreto Crescita in questa situazione ma lo spagnolo prende tempo.- Luis Enrique riflette su quella che sarà una decisione importante per tutti. Non dovesse andare in porto, sonoE vengono dalla Serie A, ovvero. Per il primo bisognerà attendere ancora una decina di giorni, perché la Fiorentina ha la finale di Conference League ancora da giocare. Dopodiché l'ok da parte di Commisso, onde evitare scontri con il presidente della Viola. C'è poi un vecchio pallino di De Laurentiis,. Allenatore cercasi, dunque. E non c'è neanche troppo tempo perché bisognerà programmare la nuova stagione tra mercato e obiettivi facendosi trovare pronti per il ritiro di Dimaro che inizierà il prossimo 14 luglio.