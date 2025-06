e lo afferma all'emittente belga Vtm Nieuws. L'atttaccante, dopo lo scudetto vinto a maggio, ha voglia di riprendere gli allenamenti. Anche perché quest'anno troverà ilL'Arabia lo ha tentato conma lui ha detto no e, a Bruxelles, si gode le vacanze in attesa del suo secondo anno in azzurro.“Sto alla grande,. Sono stato a Efteling con i miei figli, non ci ero mai stato. Bellissimo”.

“Certo, sarebbe stato interessante esserci, ma serviva un po’ di relax. Anche andare a dormire più tardi ogni tanto fa bene”.TUTELA - “Il calcio dovrebbe ispirarsi all’NBA:Si gioca troppo, serve tutelare la salute dei calciatori”.NAPOLI -. È quello che serve per migliorare e non solo confermarci. Con lui ne ho parlato spesso,A volte i tifosi vengono agli allenamenti quando le cose vanno male. Non è piacevole, ma ti fa capire che devi sempre dare il massimo”.

LO SCUDETTO - “Sapevo che saremmo diventati campioni.C'era molta fiducia nel gruppo. Ma solo quando Conte, a cinque giornate dalla fine, ha detto: 'Ragazzi, ora ci siamo, puntiamo a quel titolo', quella è stata la conferma di cui avevamo bisogno. Anche dopo è stata un'altalena di emozioni.FUTURO -magari tornerò davvero a casa, all’Anderlecht. L’ho promesso anche a mio figlio. Non verrò per rilassarmi, amo troppo il gioco per questo.Ma se la bestia che è in me mi dice che posso continuare ai massimi livelli, allora lo farò. Con la guida medica di Lieven Maesschalck e del dottor Kristof Sas, posso continuare a giocare ai massimi livelli per tutto il tempo che voglio".