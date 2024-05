Napoli, l'ultima idea è Lucca. E Conte...

37 minuti fa



Italiano, forte fisicamente e in ascesa: quello di Lorenzo Lucca è il profilo ideale per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Con Osimhen in uscita, servirà un nuovo numero 9 per gli azzurri. E, secondo Il Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Udinese è uno dei profili seguiti dal nuovo ds Giovanni Manna.



Lorenzo Lucca ha concluso la sua prima stagione in Serie A. Passato per Serie D, Serie C, Serie B ed Eredivisie con l’Ajax, l'ariete italiano ha segnato 8 reti in 37 partite di campionato. Un buon impatto con il nostro massimo campionato che gli è valso anche l’ingresso nel giro della Nazionale. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono ottimi e il patron bianconero riscatterà Lucca dal Pisa per 8 milioni di euro. Potrebbe restare in Friuli per un altro anno prima di spiccare il volo ma è chiaro che, con la giusta offerta, potrebbe diventare protagonista già di questo mercato. Oltre a Lucca, il Napoli sta sondando anche le piste Dovbyk, Gimenez, David e Retegui.