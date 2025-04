Napoli, a Bologna test anche sul mercato: Ferguson e altri 2 obiettivi

Redazione Calciomercato

Ora arriva il più bello, si entra nel rush finale per il titolo di campione d’Italia.e da un avversario che sta facendo un campionato straordinario sotto ogni punto di vista con una finale di coppa Italia ipotecata dopo il successo per 0-3 della gara di andata contro l’Empoli. E ci è riuscita grazie a un super, un’immagine vista tante volte in questa stagione.totali tra tutte le competizioni. E che ora, lunedì sarà il giorno giusto per scambiare due chiacchiere tra club in vista della prossima estate. Gli azzurri hanno messo

, l’infortunio ormai è un lontano ricordo. Vincenzo Italiano lo utilizza più da mediano incursore che da trequartista, ma il rendimento non cambia: lo scozzese è sempre tra i migliori in campo.