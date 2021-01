Sono quasi due mesi che il Napoli deve fare a meno di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano si è infortunato alla spalla il 14 novembre con la sua Nazionale. Il suo rientro sembrava vicino, l'obiettivo era quello di averlo al massimo in vista della sfida di Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus, ma c'è stata un'altra frenata. Osimhen, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato in Nigeria con amici e parenti per festeggiare il suo ventiduesimo compleanno.



Al momento Osimhen è a casa in isolamento. Ma la speranza è quella di rivederlo quanto prima in campo. Lunedì si sottoporrà ad un nuovo tampone e se sarà negativo allora si potrà passare allo step successivo, ovvero pianificare i controlli alla spalla e al braccio destro. Solo tra tre giorni, quindi, si potrà capire meglio riguardo i suoi tempi di recupero.