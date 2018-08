La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato a Sebastiano Luperto, che ha festeggiato con la sua famiglia a Lecce l'esordio bis in serie A. Il "Lupo" così lo chiamano i compagni vive ancora in albergo perché pensava di partire a fine mercato. Arrivò a Dimaro con la valigia in mano certo di lasciare l'azzurro per andare di nuovo in prestito all'Empoli, ma ogni giorno che passava si avevano segnali diversi. A fine partita Ancelotti lo ha abbracciato, ma non è tutto: tutti i suoi compagni di squadra sono rimasti stupiti dalla grinta e dalla personalità con cui è entrato in un momento decisivo della gara e non contro un avversario facile. Ovviamente tanti complimenti anche nello spogliatoio per il ragazzo salentino da parte di tutti.