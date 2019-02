Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Piotr Zielinski è uno degli uomini-chiave del Napoli del futuro: la trattativa per il rinnovo del contratto è nelle fasi decisive. Intanto la scorsa domenica è stata speciale per la famiglia Zielinski, Piotr ha dedicato il gol alla sua fidanzata Laura, che sposerà in estate e suo fratello Pawel, esterno destro di spinta, è stato decisivo contro Igor Lasicki, difensore classe ’95 di proprietà del Napoli, in Miedz Legnica-Wisla Plock con un gol e un assist .